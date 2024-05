Para analistas, morte de presidente não deve alterar política externa do Irã

Se houver mudanças, estas ocorrerão no longo prazo.

"Raisi era o futuro guia. Contava com o apoio de todos os componentes do sistema", afirma Hasni Abidi. "Não é o desaparecimento do presidente iraniano que está redesenhando as cartas no Irã, o que está em jogo é a busca pelo próximo guia supremo".

Farid Vahid acredita que "o Irã só vai mudar radicalmente sua política externa em relação a Israel, Estados Unidos ou seu programa nuclear mediante uma mudança de regime".

dla-jf/meb/mb/mvv/am

