Porto Alegre trava desafios colossais para evitar novos desastres, diz seu prefeito

Vidas para reconstruir e uma cidade a levantar sua resiliência. Custos financeiros estimados como faraônicos. A cidade de Porto Alegre corre contra o tempo para evitar novos desastres climáticos, admite à AFP seu prefeito, Sebastião Melo, após as inundações sem precedentes no sul do Brasil.

Após três semanas do início das chuvas, bairros inteiros ? pobres e ricos ? próximos ao rio Guaíba permanecem inacessíveis devido à água que se estendeu por mais de 1.000 quilômetros das vias públicas da capital do estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 1,4 milhão de habitantes.

Vestindo uma jaqueta azul e laranja refletiva e com a aparência de quem dormiu pouco ultimamente, Melo, de 65 anos, recebeu a AFP na Secretaria do Meio Ambiente, convertida em um gabinete de crise, uma vez que a Prefeitura também está alagada.