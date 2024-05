Presidente do Irã morre em acidente de helicóptero

Além do presidente, entre os passageiros do helicóptero estavam o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, 60 anos, o governador da província do Azerbaijão Oriental, o principal imã da região, o chefe de segurança do presidente e três integrantes da tripulação.

As equipes de emergência recuperaram os corpos dos passageiros na manhã desta segunda-feira. "Estamos transportando os corpos dos mártires para Tabriz", uma grande cidade do noroeste do país, anunciou o Crescente Vermelho.

A situação foi acompanhada de perto pela comunidade internacional, em particular por Estados Unidos, Rússia, China e países vizinhos.

O primeiro-ministro indiano, Nerendra Modi, declarou nesta segunda-feira que está "profundamente triste e chocado com a morte trágica" do presidente iraniano. Outros líderes também enviaram mensagens de condolências, como o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al Sudani.

Na Rússia, o presidente Vladimir Putin prestou homenagem a um "político notável" e "verdadeiro amigo da Rússia", em uma mensagem de condolências. O presidente sírio, Bashar al Assad, expressou "solidariedade" a Teerã, que apoia seu governo na guerra civil síria.

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que a morte é "uma grande perda para o povo iraniano".