Procurador do TPI solicita mandados de prisão contra Netanyahu e líderes do Hamas por crimes de guerra

O governo de Israel, que não faz parte do TPI, classificou o pedido como uma "decisão escandalosa" e uma "vergonha histórica", segundo o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, criticou este anúncio como um exemplo de que "o sistema de Justiça internacional está em risco de colapsar".

O ministro do gabinete de guerra israelense, Benny Gantz, afirmou, por sua vez, que "colocar os líderes de um país que entrou em guerra para proteger seus cidadãos no mesmo patamar que terroristas sedentos de sangue constitui uma cegueira moral".

As acusações contra os dirigentes do Hamas, entre eles Yahya Sinwar, líder do movimento islamista em Gaza, incluem "extermínio", "estupro e outras formas de violência sexual" e "tomada de reféns como crime de guerra" em Israel e em Gaza.

A medida também afeta Mohamed Al Masri, mais conhecido como "al Deif", chefe das brigadas Ezzedin al Qasam, o braço militar do Hamas, e Ismail Haniyeh, líder do gabinete político do movimento palestino.

"Afirmamos que os crimes contra a humanidade acusados eram parte de um ataque generalizado e sistemático contra a população civil de Israel por parte do Hamas e outros grupos armados para cumprir as políticas organizacionais", destacou o procurador em um comunicado.