Reações à morte do presidente iraniano em acidente de helicóptero

- Emirados Árabes Unidos e Catar

Emirados e Catar, vizinhos do Irã, saudaram a memória do presidente Raisi e de seu ministro das Relações Exteriores.

Os Emirados, que retomaram as relações com o Irã após anos de tensões, "expressa solidariedade com o Irã neste momento difícil", afirma uma mensagem divulgada pelo presidente, Mohamed bin Zayed.

O emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, considerou a notícia "dolorosa" e expressou as "mais sinceras condolências ao governo e ao povo da República Islâmica do Irã".

- Hamas -

O movimento islamista palestino Hamas apresentou "condolências" ao povo iraniano e elogiou Raisi como "partidário da resistência palestina", em particular desde o início da guerra com Israel em Gaza, no dia 7 de outubro.