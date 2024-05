Saúde mental dos atletas, uma questão cada vez mais relevante

O tema vem deixando de ser tabu nos últimos anos e é cada vez mais debatido nos meios de comunicação.

O caso de Simone Biles foi emblemático. A estrela americana da ginástica chegou a Tóquio como possível grande nome dos Jogos, mas o mundo pôde acompanhar, praticamente em tempo real, como ela desmoronou.

Uma perda de referência no ar, que a colocou em risco físico, fez com que seu desempenho fosse bem mais discreto do que o esperado.

Desde então, Biles faz terapia e se propôs a abordar a questão da saúde mental dos atletas para ajudar pessoas que sofrem com excesso de pressão.

- Emagrecer para escalar melhor -

Mais recentemente, a estrela eslovena da escalada, Janja Garnbret, fez um apelo público para que o problema dos distúrbios alimentares no mundo do esportes seja tratado com mais sensibilidade, tentando conscientizar os jovens sobre este perigo.