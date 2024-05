Venezuela expressa consternação por morte de presidente do Irã

A Venezuela expressou, nesta segunda-feira (20), a sua "profunda consternação" à morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, um aliado essencial para o governo de Nicolás Maduro.

"Estou consternado diante da dura notícia sobre a sensível perda física do Presidente da República Islâmica do Irã, Ebrahim Raisi", declarou Maduro em uma mensagem na rede social X.

"Sentimos muito por ter que nos despedir de uma pessoa exemplar, um líder extraordinário do mundo como é e sempre será o nosso irmão Ebrahim, um excelente ser humano, defensor da soberania do seu povo e amigo incondicional do nosso país", acrescentou o presidente.