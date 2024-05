Ajuda que chegou a Gaza por píer temporário americano ainda não foi distribuída

A ajuda humanitária que chegou ao cais temporário construído pelos Estados Unidos para abastecer a população da Faixa de Gaza, em risco de fome, ainda não foi distribuída, anunciou nesta terça-feira (21) o Departamento de Defesa do país.

A assistência deveria ser distribuída "rapidamente", prometeram as autoridades americanas na semana passada, mas a entrega está quase paralisada depois que Israel tomou, em 7 de maio, o controle do lado palestino do estratégico posto fronteiriço de Rafah com o Egito.

"Não acredito" que nenhuma das quase 569 toneladas de ajuda tenha sido distribuída, disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder.