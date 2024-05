"Baby" leva realidade da comunidade LGBTQIA+ de São Paulo a Cannes

A relação se torna complexa, oscilando entre o amor, o trabalho e a proteção.

"Todas as formas de explicá-la (a relação) com uma palavra seria reduzi-la. É possível chamar de uma relação amorosa ou de uma relação de trabalho, são todas essas coisas. A complexidade da relação e dos personagens vêm disso", declarou Caetano à AFP.

"A gente vive num momento com uma sede muito grande de categorização, de colocar em caixas, de definir bastante as coisas. Minha ideia era fazer um filme que é mais para confundir do que para esclarecer", completa.

Para encontrar os protagonistas, o cineasta organizou um casting aberto, com anúncios na internet, o que ele considera "um ato político", o que permitiu chamar todos os intérpretes possíveis para que tivessem a oportunidade de mostrar seu talento e trabalhar com pessoas que estão fora do circuito dos atores mais conhecidos.

- "Polarização" -

Este é o caso de João Pedro Mariano, que com o papel de "Baby" dá os primeiros passos no mundo do cinema.