Escócia-Israel pelas Eliminatórias da Euro feminina será com portões fechados

O ataque do Hamas em território israelense no dia 7 de outubro do ano passado provocou a morte de mais de 1.700 pessoas, a maioria civis, e foi seguido por uma ofensiva armada de Israel na Faixa de Gaza que deixou 35.647 mortos, civis em maioria, segundo o último balanço comunicado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde do governo do território palestino, dirigido pelo Hamas.

