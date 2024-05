Estrutura descentralizada, conhecimento do terreno: os fatores do ressurgimento do Hamas no norte de Gaza

No sábado, o Exército emitiu novas ordens de evacuação para moradores perto da Cidade de Gaza, ao sul de Jabaliya, indício de que está operando novamente na região.

- Onde se localizam os combates? -

Depois de semanas de combates de intensidade relativamente baixa, durante negociações indiretas para uma trégua que não foi alcançada, as tropas israelenses entraram em 7 de maio na cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, que o Exército apresenta como o último reduto do Hamas.

Desde o início dessas operações em Rafah, que segundo a ONU obrigaram 800.000 civis a se deslocar, os combates também foram retomados no norte e no centro do território.

Desde então houve bombardeios israelenses e combates de rua no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, onde um ataque matou 31 pessoas no domingo, segundo a agência de Defesa Civil palestina.

As tropas israelenses também enfrentaram milicianos palestinos no campo de refugiados de Jabaliya, no bairro de Zeitun na Cidade de Gaza e em outras partes do norte da Faixa.