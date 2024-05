Gigantes da Inteligência Artificial assumem novos compromissos de segurança

Diversas empresas de ponta no setor de Inteligência Artificial (IA) assumiram novos compromissos sobre o desenvolvimento seguro dessa tecnologia durante uma reunião na Coreia do Sul nesta terça-feira (21), anunciou o governo britânico em um comunicado.

O acordo alcançado por 16 empresas de tecnologia - incluindo o idealizador do ChatGPT, OpenAI, Google DeepMind e Anthropic - se baseia em um consenso para um desenvolvimento "seguro" dessa ferramenta alcançado na primeira cúpula sobre IA ocorrida em Bletchley Park no Reino Unido no ano passado.

"Esse compromisso garante que as principais empresas de IA do mundo oferecerão transparência e prestarão contas sobre seus planos para desenvolver uma IA que seja segura", afirmou o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em um comunicado.