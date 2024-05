Greenpeace joga 'lixo eleitoral' na sede de partidos mexicanos

As manifestantes entregaram uma carta na sede do Morena pedindo o fim da geração de resíduos de plástico de uso único durante as campanhas e a busca de alternativas para a promoção dos candidatos.

As jovens também alertaram que o processo eleitoral - que será concluído no mês que vem, com a eleição do novo presidente e de outros 20 mil cargos - vai deixar 25 mil toneladas de lixo apenas na capital, que tem 9,2 milhões de habitantes e enfrenta problemas graves de poluição.

str/axm/cjc/lb/am

© Agence France-Presse