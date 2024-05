Iztapalapa, o 'coração' da disputa eleitoral pela Cidade do México

Com 1,5 milhão de eleitores, Iztapalapa, um dos 16 bairros da capital, é um microcosmo do México que pode ser decisivo. Desde 1997, quando o chefe de governo da capital começou a ser eleito pelo voto popular, a esquerda sempre venceu.

Para ampliar a hegemonia, Brugada apela aos projetos sociais que desenvolveu durante três mandatos (entre 2009 e 2024) no comando do distrito mais populoso da Cidade do México.

"Iztapalapa tem o coração do Morena", diz à AFP Antonieta García, de 56 anos, enquanto prepara tacos na central de abastecimento, considerada uma das maiores da América Latina.

"Essa mãe solteira afirma ter visto como o distrito se transformou nos últimos anos com "museus", transporte público e "muita ajuda" como os subsídios que lhe permitiram criar quatro filhos.

Claudia Sheinbaum, do Morena, é a favorita para se tornar a primeira presidente do México. Mas se perder a capital, que ela mesma governou entre 2018 e 2021, seria uma vitória com gosto amargo para a esquerda, que chegou à presidência pela primeira vez com López Obrador em 2018.

Germán Ramírez (71) reclama dos péssimos serviços públicos, infraestrutura e segurança que o levarão a votar pela "mudança".