O desafio de levar o voto às regiões mais remotas do México

"É um pouco difícil na área", disse à AFP Catrina Ávila, que está recebendo treinamento para administrar uma seção eleitoral no dia 2 de junho. Ávila lembrou, que devido à distância dos centros urbanos, às vezes o material eleitoral não chega.

"Nas eleições passadas houve dificuldades" na votação, disse a representante do INE, Roselvet Toledo, que chegou da capital Jalisco, Guadalajara, a várias horas de distância.

"Neste momento há muito entusiasmo porque eles vão votar, porque vão ser mesários", acrescentou Toledo.

- Autoridades tradicionais -

Por razões de segurança, as equipas do INE e o jornalista da AFP retornaram antes do anoitecer a Guadalajara via Tequila (berço do famoso destilado).

Nas eleições legislativas de 2021, os indígenas Wixárika tiveram que caminhar até quatro horas para chegar ao posto de votação instalado no município de Mezquitic (Jalisco), cujo acesso só pode ser feito por estradas de terra, confirmou na época a AFP.