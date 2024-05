Pequenos Estados insulares vencem caso-chave sobre o clima em tribunal da ONU

O tribunal marítimo da ONU decidiu nesta terça-feira (21) em favor de nove pequenos Estados insulares que apresentaram uma ação para pedir uma proteção maior dos oceanos frente às mudanças climáticas.

Ao emitir o parecer, segundo o qual as emissões de carbono podem ser consideradas um contaminante marinho, o tribunal afirmou que os países têm a obrigação de tomar medidas para mitigar seus efeitos nos oceanos.

"As emissões antropogênicas de gases de efeito estufa constituem contaminação do meio marinho", considerou o Tribunal Internacional do Direito do Mar, em virtude da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar.