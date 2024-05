Petróleo cai com anúncio de que governo dos EUA venderá reservas de gasolina

Os preços do petróleo caíram, nesta terça-feira (21), após o governo americano decidir tentar reduzir os preços da gasolina antes do verão vendendo reservas de combustível no mercado.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho cedeu 0,99%, sendo negociado a US$ 82,88.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para junho caiu 0,67%, a US$ 79,26.