Toni Kroos anuncia aposentadoria após a Eurocopa

"17 de julho de 2014, o dia da minha apresentação no Real Madrid, o dia que mudou minha vida. Minha vida como jogador, mas sobretudo como pessoa. Foi o começo de uma nova vida no maior clube do mundo. Hoje, depois de dez anos, ao final da temporada, esta vida chega ao fim", acrescentou o alemão.

Kroos diz ter agora "um pensamento principal": ganhar a 15ª Liga dos Campeões do Real Madrid, que seria a sua sexta pessoal, quatro pelo clube espanhol (2016, 2017, 2018 e 2022) e uma pelo Bayern (2013).

A final em Wembley, contra o Borussia Dortmund no dia 1º de junho, será seu último jogo com a camisa merengue.

- "Lenda do futebol mundial" -

Pilar das conquistas recentes do Real Madrid, que acaba de vencer o Campeonato Espanhol pela 36ª vez, Kroos é "uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial", escreveu o Real em nota, que continua:

"Toni Kroos permanecerá para sempre no coração de todos os madridistas pela excelência de seu futebol e por ser um jogador que deu tudo por esta camisa", com a qual disputou 463 partidas.