Trump e aliados preparam terreno para questionar eleições de 2024

O republicano disse ao jornal The Milwaukee Journal-Sentinel, no início de maio, que aceitaria os resultados eleitorais "se tudo fosse honesto" e acrescentou que "lutaria pelos direitos do país" se suspeitasse de fraude.

As questões dos veículos de imprensa sobre a aceitação dos resultados eleitorais são algo novo, uma vez que antes da era Trump tais manifestações mais atrapalhariam do que ajudariam as pretensões dos políticos americanos.

Mas agora vários candidatos republicanos à vice-presidência preferiram expressar dúvidas sobre se vão aceitar ou não os resultados de novembro.

A presidente da conferência republicana do Congresso, Elise Stefanik, uma possível aposta de Trump, foi a primeira de seus potenciais companheiros de chapa que se recusou a dizer se certificaria os resultados finais das eleições de 2024.

Stefanik garantiu em janeiro que só aceitaria uma "eleição legal e válida", embora, a exemplo de Rubio, não tenha definido o que quis dizer com isso.

- 'Segurança e integridade' -

Tampouco o fez o senador por Ohio, J.D. Vance, outro conservador linha-dura que está entre os cotados para a vice-presidência e que disse à emissora CNN que só vai aceitar os resultados se a votação for "livre e justa".