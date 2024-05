Wall Street fecha em alta, com novos recordes para Nasdaq e S&P 500

A Microsoft (+0,87%) alcançou um novo recorde no fechamento, valendo quase US$ 3,2 trilhões (R$ 16,32 trilhões) na bolsa.

As novas propostas lançadas nos últimos dias pelas empresas que impulsionam a inteligência artificial (IA) generativa, entre elas Microsoft, Google (+0,61% para sua matriz Alphabet) e OpenAI, voltaram a elevar o setor na bolsa.

Com menor presença no setor de IA, Amazon (-0,21%) e Meta (-0,90%) perderam algum terreno enquanto investem bilhões nesta tecnologia.

Para Jack Ablin, da Cresset Capital, essa euforia será testada com os resultados da superestrela do setor, a fabricante de semicondutores Nvidia, que serão divulgados na quarta-feira ao fechamento do mercado.

Para Ablin, o mercado subiu demais e está superaquecido. "Se compararmos os preços das ações com os dos títulos, estão nos máximos provavelmente desde a crise financeira" de 2008.

Entre os valores do dia, a Tesla disparou 6,66% depois que um executivo do grupo indicou que a fabricante esperava começar em 2026 as entregas de seu caminhão elétrico, do qual espera vender cerca de 50 mil unidades por ano.