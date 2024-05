Blinken duvida de acordo global sobre pandemias a curto prazo na OMS

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, manifestou dúvidas nesta quarta-feira (22) sobre as perspectivas de se chegar a um acordo global no curto prazo para a prevenção de futuras pandemias.

"Parece altamente improvável que as negociações possam ser concluídas com sucesso nos próximos dias", disse Blinken durante uma audiência no Congresso, em resposta a uma pergunta sobre um potencial acordo. "Não há consenso", ressaltou.

Na sequência da recente pandemia de Covid-19, os países-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) passaram mais de dois anos discutindo um acordo para tentar evitar a repetição de um desastre sanitário de escala mundial.