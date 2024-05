Espanha, Irlanda e Noruega reconhecerão a Palestina como Estado

O chefe de Governo socialista, que anunciou no fim do ano passado a intenção de trabalhar para o reconhecimento, negociou durante meses com outras capitais europeias para adotar a medida.

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, foi o primeiro a anunciar a decisão, em Oslo, onde foram negociados os acordos, atualmente ignorados, que obrigavam israelenses e palestinos a aceitar uma coexistência pacífica entre dois Estados independentes.

"Devemos tornar realidade a única alternativa que oferece uma solução política, tanto para israelenses como para palestinos: dois Estados, que vivam um ao lado do outro, em paz e segurança", disse.

Ao anunciar que a medida acontecerá em 28 de maio, Støre fez um "forte apelo" para que outros países sigam o mesmo caminho.

- "O único caminho crível" -

A solução de dois Estados é o "único caminho crível para a paz e a segurança, para Israel e a Palestina, e para os seus povos", afirmou em Dublin o primeiro-ministro irlandês, Simon Harris.