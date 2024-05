Mudança de propriedade abre período de incertezas na Inter de Milão

"Estamos comprometidos a trabalhar em estreita colaboração com a atual diretoria da Inter de Milão, seus sócios, a liga e as federações para garantir que o clube esteja em posição para ter sucesso dentro e fora de campo", acrescentou o Oaktree.

A Inter voltou ao primeiro plano nos cenários nacional e internacional desde que o Suning adquiriu 68% do clube em 2016, ganhando desde então sete títulos, entre eles dois da Serie A, além de alcançar duas finais europeias.

Nesta temporada, o time do técnico Simone Inzaghi garantiu o 'Scudetto' com cinco rodadas de antecedência, após a vitória no clássico contra o arquirrival Milan por 2 a 1.

Steven Zhang acreditava ter encontrado uma solução chegando a um acordo de um novo empréstimo com outro fundo americano, o Pimco. O valor seria de 430 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões), que serviriam para pagar a dívida com o Oaktree, mas as negociações se arrastaram, segundo a imprensa italiana.

Apesar de ter dominado a Serie A nesta temporada e ter conquistado seu sétimo troféu na 'era Suning', a Inter segue atravessando dificuldades financeiras, com prejuízos de 85 milhões de euros (R$ 474 milhões) na temporada 2022/2023 e 140 milhões de euros (R$ 781 milhões) no exercício anterior.

