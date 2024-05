Petróleo continua caindo apesar de retomada da demanda nos EUA

As cotações do petróleo tiveram seu terceiro dia consecutivo de queda nesta quarta-feira (22), em um mercado sem dinâmica e apesar da retomada da demanda nos Estados Unidos.

O preço do barril Brent do Mar do Norte para entrega em julho caiu 1,18% em Londres, para 81,90 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e com vencimento para o mesmo mês, recuou 1,38%, para 77,57 dólares.

Para Susannah Streeter, da empresa de serviços financeiros Hargreaves Lansdown, a continuidade da política monetária agressiva do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) tem impactos sobre a capacidade financeira das famílias e empresas, que poderiam restringir seus gastos com energia.