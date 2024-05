Trabalhadores muçulmanos deixam a França em fuga de 'ambiente sombrio'

"O ambiente na França se deteriorou muito. Como muçulmanos, as pessoas nos apontam", diz um bancário franco-argelino de 30 anos, que deve ir para Dubai em junho.

Esse filho de uma faxineira argelina e com dois mestrados também acredita que enfrentou "um teto de vidro" em sua carreira profissional. "Os muçulmanos são claramente cidadãos de segunda classe", assegura.

Uma lei francesa de 1978 proíbe coletar dados sobre as origens étnicas ou a religião de uma pessoa, o que dificulta o registro de estatísticas amplas sobre a discriminação.

Mas diversos relatórios e pesquisas apontam há anos as discriminações que as pessoas de origem imigrante sofrem na busca de emprego, casa, nos revistas da polícia, etc.

O último informe do Observatório das Desigualdades aponta que cerca de 60% dos franceses se declaram "nada racistas", duas vez mais que há 20 anos.

Mas aponta que um candidato a um posto de trabalho com um nome francês tem 50% mais chances de ser contratado do que um com nome norte-africano.