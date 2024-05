Ao lado de Biden, presidente do Quênia promete acabar com gangues no Haiti

O presidente do Quênia, William Ruto, prometeu que o envio próximo de uma missão de tropas do seu país para o Haiti terá o objetivo de acabar as gangues criminosas que devastam a nação caribenha, a mais pobre das Américas, atolada em uma grave crise política, social e econômica.

Ao lado do presidente dos EUA, Joe Biden, que ofereceu ajuda financeira e logística para a missão no Haiti, Ruto destacou que a força visa "proteger aquele país e acabar com as gangues e criminosos que têm causado um sofrimento indescritível".

As declarações de Ruto ocorreram no âmbito de uma visita de Estado, nesta quinta-feira (23), a Washington, onde foi recebido com toda pompa e circunstância por Biden, que o considera um aliado privilegiado no continente africano.