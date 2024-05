Bombardeios russos deixam cinco mortos na Ucrânia

Bombardeios russos mataram cinco pessoas na Ucrânia nas últimas horas - quatro em Kharkiv, nordeste do país, e uma na região de Zaporizhzhia, no sul -, informaram nesta quinta-feira as autoridades regionais.

A região de Kharkiv, na fronteira com a Rússia, virou recentemente o epicentro da guerra. As forças de Moscou iniciaram uma ofensiva surpresa na localidade no dia 10 de maio e quase 11.000 pessoas abandonaram a área desde então.

Nas últimas horas, "o Exército russo atacou pelo menos 15 vezes", anunciou o governador regional Oleg Synegubov, no Telegram.