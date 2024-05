Claudio Ranieri se aposenta em derrota do Cagliari para Fiorentina

O italiano Claudio Ranieri se despediu do Cagliari e encerrou uma carreira de quatro décadas como treinador com uma derrota em casa, por 3 a 2, para a Fiorentina, nesta quinta-feira (23), no primeiro jogo da 38ª e última rodada da Serie A.

Foi também uma derrota amarga para os sardos, já que a Fiorentina marcou o terceiro gol de pênalti já nos acréscimos (90'+13) através do brasileiro Arthur Melo.

Com a vitória, a 'Viola' (8ª) garantiu uma vaga na próxima temporada na Conference League, torneio em que disputará a final contra o grego Olympiakos, em Atenas, na quarta-feira da próxima semana.