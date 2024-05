Quatro mortos e cerca de 20 feridos em desabamento de prédio na ilha espanhola de Maiorca

As vítimas são "de várias nacionalidades", disse a porta-voz, sem dar mais detalhes.

As ilhas Baleares, conhecidas por suas águas cristalinas e praias paradisíacas, são o segundo destino turístico da Espanha depois da Catalunha. Em 2023, receberam mais de 14 milhões de turistas, segundo dados oficiais.

Várias equipes de bombeiros estavam trabalhando no local, enquanto as ambulâncias esperavam para transportar os feridos aos hospitais, segundo constatou um jornalista da AFP.

Os serviços de emergência "continuam atuando no local" diante da possibilidade de que ainda possam haver pessoas presas sob os escombros, informou o órgão na rede social X.

A polícia mantinha a rua bloqueada para que as equipes de emergência pudessem trabalhar sem complicações.

- Mensagem de Pedro Sánchez -

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse estar acompanhando "de perto as consequências do terrível desabamento ocorrido em Playa de Palma", em uma mensagem no X.