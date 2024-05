General do Estado-Maior da Rússia detido por corrupção

Se for considerado culpado, Shamarin pode ser condenado a até 15 anos de prisão.

As detenções aumentaram no Ministério da Defesa e na cúpula do Exército desde o fim abril, mas o Kremlin nega uma campanha de expurgos e afirmou que esta foi uma operação de combate à corrupção de rotina.

"A luta contra a corrupção é um trabalho contínuo, não é uma campanha de expurgos", declarou à imprensa o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Antes de Shamarin, o vice-ministro russo da Defesa, Timur Ivanov, e Yuri Kuznetsov, diretor de Recursos Humanos no ministério, foram detidos por corrupção.

O ex-ministro da Defesa Serguei Shoigu foi substituído por um economista, Andrei Belousov.

Putin justificou a substituição alegando a necessidade de "otimizar" os gastos militares, que explodiram com a ofensiva na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.