Hondurenhos voltam a usar máscaras por causa da contaminação do ar

"Atualmente, temos uma camada de fumaça que está causando uma diminuição da visibilidade, muita poluição ambiental (...) no centro de Honduras e em parte do leste e é por isso que temos um alerta vermelho", explicou o diretor de Assuntos Atmosféricos da Copeco, Francisco Argeñal.

Os departamentos (províncias) em alerta vermelho são Francisco Morazán (onde está localizada a capital), Comayagua (centro), Cortés, Atlántida, Colón (norte) e Olancho (leste).

O alerta fez com que dirigentes do Ministério da Educação, universidades e escritórios do governo voltassem ao teletrabalho esta semana.

As correntes [de ar] do sul e do norte [do continente] acabam convergindo para Honduras", disse à AFP Daniela Hernández, técnica do Instituto de Conservação Florestal (ICF), órgão estatal.

Nesse sentido, ela explicou que a poluição "de outros países, como México e Guatemala", resultante de "incêndios florestais", produz "uma carga considerável" de poluentes no país.

Ela acrescentou que "em nível global, diz-se que essas correntes de ar estão se movendo, isso é muito normal, mas agora o que mais nos afeta é que a cadeia de poluentes é maior", o que se soma à "ausência de chuva".