Incerteza nas negociações sobre recursos genéticos e propriedade intelectual na ONU

Os recursos genéticos são cada vez mais utilizados por empresas em todo tipo de produto, de cosméticos até sementes, medicamentos, biotecnologia e suplementos alimentares. Eles têm possibilitado avanços consideráveis na saúde, no clima e na segurança alimentar, segundo a ONU.

Os 193 Estados-membros da OMPI iniciaram há 10 dias essa última etapa das negociações, que começaram há mais de 20 anos após um pedido apresentado em 1999 pela Colômbia.

O projeto de acordo estipula que candidatos a patentes informem a origem dos recursos genéticos usados em uma invenção, além do povo indígena que forneceu os conhecimentos tradicionais associados.

Assim, será possível garantir que os países e as comunidades indígenas deem consentimento para seu uso.

O líder do povo Huni Kui, da Amazônia Legal, lamentou na semana passada, em entrevista à AFP, que "no Brasil e na América do Sul em geral", "as empresas estejam se apropriando dos conhecimentos tradicionais e genéticos dos povos originários" sem autorização.

A transparência será importante para reforçar a aplicação do Protocolo de Nagoia, que prevê que quem proporcionar recursos genéticos ou conhecimentos tradicionais seja beneficiado com seu uso.