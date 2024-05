Irã se despede de presidente Raisi com enterro em sua cidade natal

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram nas ruas de Mashhad, no noroeste do Irã, nesta quinta-feira (23), para homenagear o presidente Ebrahim Raisi antes de seu funeral em sua cidade natal, cinco dias depois que ele foi encontrado morto após um acidente de helicóptero.

A cerimônia encerrará três dias de funerais lotados, em linha com a tradição de grandes eventos no Irã desde a revolução islâmica de 1979.

No poder desde 2021, Raisi morreu aos 63 anos de idade quando o helicóptero que o transportava para a cidade de Tabriz, no noroeste do país, caiu depois de inaugurar com seu contraparte azerbaijano, Ilham Aliyev, uma represa na fronteira entre os dois países.