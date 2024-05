Jessica Pegula, 5ª do ranking mundial, não disputará Roland Garros

A americana tampouco pôde jogar em Roma, que terminou no dia 19 de maio, e agora anunciou sua desistência de disputar Roland Garros.

No ano passado, Pegula, de 30 anos, foi eliminada na terceira rodada do torneio parisiense pela belga Elise Mertens. Seu melhor resultado em Roland Garros foi o quarto lugar em 2022, quando perdeu para a polonesa Iga Swiatek, que acabou sendo vencedora do torneio.

