Mais de 60 vítimas de sequestro em massa na Nigéria são libertadas

Mais de 60 mulheres e crianças, vítimas de um sequestro no início de abril no noroeste da Nigéria, foram libertadas, disse um porta-voz do governo do estado de Zamfara à AFP nesta quinta-feira (23).

Os sequestros com pedido de resgate são comuns nos estados do noroeste e do centro da Nigéria, onde operam grupos criminosos.

"As 64 mulheres e crianças sequestradas na aldeia (de Gidan Danzara) foram libertadas por seus captores graças às operações militares realizadas pelas tropas na região", disse Suleiman Bala Idris, porta-voz do governador do estado de Zamfara.