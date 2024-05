Partido de extrema direita alemão AfD é excluído do Grupo ID no Parlamento Europeu

Os nove membros do partido de extrema direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD) foram excluídos nesta quinta-feira (23) do Grupo Identidade e Democracia (ID) no Parlamento Europeu após escândalos envolvendo uma figura importante, anunciaram membros do grupo parlamentar.

A extrema direita no Parlamento Europeu está dividida em dois blocos: o grupo pró-UE Conservadores e Reformistas (ECR) e o Grupo ID.

"O grupo ID não quer mais ser associado aos incidentes envolvendo Maximilian Krah, chefe da lista da AfD para as eleições europeias", disse a Lega italiana, que representa o maior grupo de legisladores da bancada de extrema direita, em um comunicado.