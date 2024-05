Técnico italiano Francesco Farioli deixa Nice e vai comandar o Ajax

O Ajax anunciou nesta quinta-feira (23) o italiano Francesco Farioli como seu novo treinador, com o objetivo de esquecer uma temporada ruim em que o tradicional clube holandês só conseguiu terminar em quinto lugar no campeonato, onde durante algum tempo chegou até a ser o lanterna.

"O Ajax fechou acordo com Francesco Farioli e o OGC Nice para a transferência do treinador" por três anos, de 11 a 30 de junho de 2027, indicou o Ajax no seu comunicado.

Farioli, de 35 anos, chegou em junho de 2023 ao comando do Nice, a quem levou ao quinto lugar na recém-concluída Ligue 1 francesa. No Ajax ele vai substituir John van't Schip.