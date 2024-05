China conclui manobras militares ao redor de Taiwan

Na sexta-feira, o Exército chinês publicou um vídeo que mostra caminhões com lança-mísseis preparados para disparar, oficiais a bordo de navios de guerra utilizando binóculos para observar as embarcações taiwanesas, além de soldados que proclamaram sua lealdade ao Partido Comunista.

Os exercícios, que pretendiam simular um bloqueio à ilha, contaram com a participação das forças terrestres, da Marinha, da Força Aérea e da unidade de foguetes, responsável pelos mísseis estratégicos.

As manobras aconteceram principalmente no Estreito de Taiwan, ao norte, sul e leste do território.

Em Taiwan, a porta-voz do gabinete presidencial, Karen Kuo, criticou neste sábado as manobras.

"A recente provocação unilateral da China não apenas prejudica o status quo da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan, mas também é uma provocação flagrante da ordem internacional, que suscitou uma preocupação séria e condenação por parte da comunidade internacional", afirmou em um comunicado.

Pequim considera Taiwan uma das suas províncias, que ainda não conseguiu reunificar com o seu território desde o fim da guerra civil chinesa e a chegada dos comunistas ao poder no continente em 1949.