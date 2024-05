Copa da Inglaterra: 'dupla coroa' para o City ou vaga na Liga Europa para o United

As duas equipes já se enfrentaram neste mesmo palco no ano passado, com vitória por 2 a 1 do Manchester City, que volta a ser favorito nesta edição.

Depois de terem conquistado pela primeira vez quatro campeonatos consecutivos, os 'Citizens' procuram agora ser a primeira equipe a conseguir a dobradinha em dois anos consecutivos, uma nova página para um livro completo de recordes.

"Se a história nos dá a oportunidade de alcançar algo sem precedentes, vamos tentar. Talvez seja uma motivação extra para os jogadores. Não falei com eles sobre isso especificamente. Jogar simplesmente pelo troféu é suficiente", declarou Guardiola nesta sexta-feira (24).

A partida também será acompanhada de perto por Newcastle e Chelsea, já que a derrota do United permitirá aos 'Blues' participar na próxima edição da Liga Europa e aos 'Magpies' da Conference League.

Já para os 'Red Devils' a vitória os colocará diretamente na fase de grupos da Liga Europa, última chance que o United tem de disputar competições continentais depois de ter ficado de fora das vagas europeias no campeonato inglês.

- Ultimato para Ten Hag -

A partida também se apresenta como o enésimo ultimato ao técnico holandês Erik ten Hag.