Diretor da CIA viaja a Paris para retomada das negociações de trégua em Gaza

Segundo o site Axios, o diretor da CIA deve viajar nos próximos dias ao continente europeu para reuniões com o diretor do Mossad (serviço de inteligência israelense) e com o primeiro-ministro do Catar, com o objetivo de retomar as conversações sobre uma trégua em Gaza.

No fim de janeiro, William Burns e autoridades do Egito, Catar e Israel se reuniram em Paris para falar sobre um acordo de trégua em Gaza.

No início de maio, as negociações indiretas entre Israel e Hamas, com mediação do Catar, Egito e Estados Unidos, não resultaram em um acordo de trégua acompanhado da libertação dos reféns e de prisioneiros palestinos das penitenciárias israelenses.

O conflito começou em 7 de outubro com o ataque surpresa do Hamas em vários pontos do sul de Israel, no qual morreram mais de 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Das 252 pessoas sequestradas em 7 de outubro, 124 permaneciam em Gaza.

Nesta sexta-feira, o Exército israelense encontrou os corpos de três reféns, o que deixa o número de reféns em 121, dos quais 37 estariam mortos, segundo o Exército israelense.