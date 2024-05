Djokovic é eliminado nas semis em Genebra, às vésperas de Roland Garros

Este novo revés para o número 1 do mundo, que vive uma crise de resultados desde o início de 2024, alimenta dúvidas sobre suas condições físicas nas horas que antecedem o início do segundo 'major' do ano, onde o sérvio tentará defender seu título.

'Djoko' ainda não alcançou uma final em 2024, algo que não lhe acontecia neste momento da temporada desde 2018.

Contra Machac, Djokovic teve dificuldades no início da partida para confirmar seu saque, em um game que durou 11 minutos. Mais bem-sucedido nas devoluções do que no serviço, o sérvio conseguiu o primeiro break, fazendo 2 a 1, para confirmar a vantagem com o próprio saque e abrir 4 a 1.

Mas quando parecia que a melhor versão de Djokovic estava reaparecendo, o jogo do sérvio entrou em colapso repentinamente.

Com 4-2 no placar, o sérvio cometeu diversas faltas diretas, perdeu o saque e permitiu que Machac empatasse em 4-4. O tcheco aproveitou o caos para fechar o primeiro set em 58 minutos.

Nesse momento, 'Djoko' pediu atendimento médico e iniciou o segundo set com um duplo break, jogando com impulsos intermitentes, capaz de exibir golpes geniais e cometer erros grosseiros.