Dominicano é preso por 'esconder' haitianos sem documentos em hotel

O encarregado do hotel, que é haitiano e tem permissão de trabalho no país, também foi detido. Não está claro quais crimes eles cometeram.

A República Dominicana enfrenta um movimento de imigração fora de controle de haitianos em meio à crise de governabilidade e violência que assola o país vizinho. Apenas em 2023, as autoridades dominicanas deportaram mais 250 mil haitianos - 120 mil a mais que em 2022.

O governo dominicano reforçou sua política migratória para frear a migração do país vizinho, com o qual compartilha a Ilha Espanhola, e começou a construção de um muro fronteiriço, aumentando também as revistas e deportações.

A conturbada relação entre os dois países começou em 1822, quando o Haiti colonizou a República Dominicana, que só recuperou sua independência 22 anos depois. Alguns dominicanos costumam chamar a imigração haitiana de "segunda invasão".

