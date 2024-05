George Lucas conta ter sido penetra em Cannes em palestra para público do festival

Um alto executivo dos estúdios Fox lhe propôs, então, fazer "tudo o que o senhor quiser" e perguntou, "Tem outros filmes?".

"Eu disse, 'Bem, tenho esta espécie de fantasia de ficção científica, um filme louco dos anos 1930... Com cães pilotando naves espaciais e tudo aquilo'". Para sua surpresa, o estúdio aceitou. "Guerra nas Estrelas" foi lançado em 1977.

- 'Ingrediente secreto' -

O fenômeno de "Guerra nas Estrelas" não existiria sem a trilha sonora lendária do compositor John Williams. E por isso, Lucas agradeceu a "Steve", ou melhor, a Steven Spielberg. Foi ele quem lhe recomendou o músico, que na ocasião tinha a fama de ser "alguém do jazz". "Quando ouvi a música com toda a orquestra, disse para mim mesmo, 'Oh, meu Deus!', lembrou o cineasta. "O som é a metade do filme... É o ingrediente secreto".

- Críticas à falta de diversidade -

Durante sua fala, Lucas reduziu a importância das críticas que apontam "Guerra nas Estrelas" como uma obra muito branca e masculina.