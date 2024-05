Israel prossegue com bombardeios em Gaza; corpo de refém brasileiro é encontrado

Israel prosseguiu com os bombardeios na Faixa de Gaza nesta sexta-feira (24), dia em que o Exército do país anunciou que recuperou os corpos de três reféns que estavam na Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, incluindo o do brasileiro Michel Nisenbaum.

Um comunicado militar afirma que uma operação conjunta dos serviços de inteligência de Israel em Jabaliya, no norte do território, permitiu recuperar durante a noite os corpos do israelense-brasileiro Michel Nisenbaum, do franco-mexicano Orión Hernández Radoux e do israelense Hanan Yablonka.

Os três reféns morreram durante o ataque do grupo islamista palestino Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, que desencadeou a guerra, e foram levados para Gaza, informou o Exército.