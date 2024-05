Líder trabalhista busca votos em uma Escócia dominada pelos independentistas

"Só o Partido Trabalhista pode pôr fim a isto e virar a página", disse Starmer, que assumiu a liderança do seu partido em 2020, meses após a derrota nas eleições legislativas de 2019.

Após o desastre trabalhista em 2019, Starmer sucedeu Jeremy Corbyn, de tendência mais esquerdista, em abril de 2020, aproximando seu partido de uma posição mais central.

Corbyn, expulso do partido em 2020 e acusado de antissemitismo depois de ter sido substituído por Starmer, anunciou nesta sexta-feira que concorrerá às eleições como independente, pelo seu distrito no bairro londrino de Islington North.

- Recuperação trabalhista na Escócia -

Até ao início dos anos 2000, a Escócia era o local favorito dos trabalhistas nas eleições britânicas, mas em 2019, o SNP, também um partido de esquerda, conseguiu obter 48 dos 59 assentos em disputa na região.

Mas uma pesquisa publicada em maio colocou os trabalhistas na liderança das intenções de voto na Escócia com 37%, frente a 31% dos separatistas, alimentando as esperanças do partido de Starmer.