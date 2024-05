Milan anuncia demissão do técnico Stefano Pioli

O Milan, vice-campeão da Serie A deste ano, anunciou nesta sexta-feira (24) a rescisão do contrato de Stefano Pioli, seu técnico desde 2019, que comandará pela última vez a equipe lombarda no sábado, durante a 38ª e última rodada do Campeonato Italiano.

"O AC Milan e Stefano Pioli anunciam que não continuarão a colaboração na próxima temporada", afirmou o time 'rossonero' em um comunicado.

Pioli, que liderou o Milan na conquista de seu 19º título da Serie A em 2022, tinha contrato até junho de 2025.