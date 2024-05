G7 anuncia 'avanços' no plano de usar ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia

"Estamos avançando nas nossas discussões sobre possíveis maneiras de antecipar os lucros extraordinários procedentes dos ativos soberanos russos bloqueados em benefício da Ucrânia, de acordo com o direito internacional e os nossos respectivos sistemas jurídicos", afirmaram os ministros na declaração final.

O objetivo é apresentar aos governos do bloco, antes do encontro de cúpula de junho, "opções para oferecer ajuda financeira adicional à Ucrânia", afirmaram ao final da reunião em Stresa.

O encontro aconteceu em meio à ofensiva, iniciada há duas semanas, da Rússia na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, que Kiev afirmou ter interrompido na sexta-feira.

"Espero que durante a reunião de cúpula dos líderes do G7, em junho, alguma decisão seja tomada", declarou o ministro ucraniano das Finanças, Sergiy Marchenko, que participou durante a manhã de uma sessão do bloco dedicada à ajuda ao seu país. Ele acrescentou que as conversas parecem seguir no "bom caminho".

Os ministros das Finanças, no entanto, não chegaram a um acordo sobre um valor concreto nem sobre o mecanismo para ajudar financeiramente a Ucrânia com os juros gerados pelos 300 bilhões de euros de ativos do Banco Central da Rússia congelados pelo G7 e por países da Europa.

Os ativos estão localizados principalmente na UE: 185 bilhões de euros foram congelados pela Euroclear, uma organização internacional de depósitos de fundos com sede na Bélgica.