Israel bombardeia Rafah apesar de ordem da CIJ; negociações sobre cessar-fogo em Paris

- Reuniões em Paris -

O conflito começou em 7 de outubro, quando milicianos islamistas mataram mais de 1.170 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Os integrantes do Hamas também sequestraram 252 pessoas. Segundo Israel, 121 permanecem cativas em Gaza, das quais 37 teriam morrido.

Horas antes da decisão da CIJ, o Exército israelense anunciou que recuperou em Gaza os corpos de três reféns assassinados, incluindo o israelense-brasileiro Michel Nisenbaum.

Em resposta ao ataque de outubro, Israel iniciou uma ofensiva contra a Faixa de Gaza, na qual mais de 35.800 palestinos, a maioria civis, morreram até o momento, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

As negociações indiretas com mediação do Catar, Egito e Estados Unidos estagnaram no início de maio, pouco depois do início das operações terrestres de Israel em Rafah.