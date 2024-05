Israel tem a intenção de retomar negociações sobre Gaza esta semana

Uma fonte do governo de Israel afirmou neste sábado que o país tem a "intenção" de retomar "esta semana" as negociações que visam a libertação dos reféns sequestrados em 7 de outubro pelo Hamas e mantidos em cativeiro desde então em Gaza.

"Existe a intenção de retomar as negociações esta semana e há um acordo", declarou à AFP o funcionário, que pediu anonimato, depois que representantes americanos e israelenses se reuniram em Paris.

A fonte israelense não revelou mais detalhes, mas a imprensa do país informou que o diretor do Mossad (serviço de inteligência de Israel), David Barnea, concordou durante reuniões em Paris com o diretor da CIA, Bill Burns, e com o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, ambos representantes dos países mediadores, um novo marco para as negociações, que permanecem estagnadas.