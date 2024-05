Milhares protestam contra excesso de turistas em Mallorca, Espanha

Os organizadores do ato lamentam, sobretudo, que o excesso de turistas tenha encarecido astronomicamente a custo da habitação nesta ilha do Mar Mediterrâneo com menos de um milhão de habitantes.

O grande número de turistas tem motivado expressões de mal-estar similares nas ilhas Canárias, em Barcelona e Sevilha.

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), a Espanha, segundo destino turístico mundial depois da França, recebeu 85 milhões de turistas estrangeiros em 2023.

Destes, 14,4 milhões visitaram as Ilhas Baleares, arquipélago do qual Mallorca é a ilha principal, seguida de Menorca e Ibiza.

As Ilhas Baleares foram a segunda região da Espanha que mais recebeu turistas estrangeiros em 2023, atrás da Catalunha, com 18 milhões.

O aeroporto de Palma de Mallorca é o terceiro da Espanha em número de passageiros e em 2023 passaram por ali 31 milhões, segundo dados do administrador aeroportuário espanhol AENA.